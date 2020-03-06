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МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аэрофлот" сокращает число рейсов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса на фоне коронавируса, сообщается на сайте компании.

"Аэрофлот временно вносит изменения в расписание полетов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии, в связи со снижением спроса", — говорится в сообщении.

Так, в период с 10 по 28 марта компания отменяет рейсы SU2406/2407 и SU2416/2417, следующие по маршрутам Шереметьево – Рим – Шереметьево и Шереметьево – Милан – Шереметьево. Но в этот период по первому маршруту будут продолжать следовать рейсы SU2402/2403, SU2418/2419, SU2408/2409 и SU2404/2405, а по второму — SU2410/2411 и SU2414/2415. Также с 10 по 19 марта и с 23 по 27 марта будет отменен рейс SU2412/2413 Шереметьево – Милан – Шереметьево, но три других рейса, SU2410/2411, SU2612/2613 и SU2414/2415, в этом направлении продолжат летать.

Кроме того, с 10 по 26 марта сокращается частота полетов в столицу Республики Кореи, рейс SU250 Шереметьево – Сеул будет выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам, а рейс SU251 Сеул – Шереметьево — по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Добавляется, что с 11 по 27 марта сокращается частота полетов во вьетнамскую столицу, рейс SU290 Шереметьево – Ханой будет выполняться по вторникам, четвергам и субботам, а рейс SU291 Ханой – Шереметьево — по средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, как отмечается в сообщении, пассажирам с билетами, оформленными до 6 марта по направлениям в города Китая (в том числе в Гонконг), Ирана, Италии и Южной Кореи, разрешается добровольное переоформление билета без штрафных санкций на любую дату не позднее 31 мая.