МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Россиянки предпочитают покупать автомобили азиатских марок и классических цветов — белого, серебристого и черного, говорится в исследовании автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru, проведенного в преддверии 8 марта специально для РИА Новости.

Исследование основано на данных анализа свыше 17 тысяч сделок по покупке новых автомобилей, проведенных на площадке с марта 2019 года по февраль 2020 года. Почти четверть из них были совершены женщинами.

"Автомобильные симпатии женщин России целиком отданы Азии: самой популярной у россиянок маркой оказалась Kia (25,1% заключенных сделок), на втором месте – Hyundai (17,1%), в сумме – почти половина купленных машин. Европейские "ценности" появляются в рейтинге ниже и с большим отрывом: третье место у Skoda (8,6%), четвертое у BMW (6,2%)", — говорится в документе.

На долю отечественного производителя Lada пришлось 5,8%, на Renault — 5,6%, Volkswagen — 5%, Nissan — 3,9%, Mitsubishi — 3,6%, а Toyota — 2,4%.

"Что касается выбора цвета автомобиля, то тут выбор российских покупательниц также довольно однообразен. Примерно две трети сделок (72% в Москве, 67% в Санкт-Петербурге и 71% в регионах) приходится на автомобили всего трех цветов и их оттенков: белый/кремовый, серебристый/серый и черный", — пишут эксперты.

При этом если в Москве и регионах самый популярный "женский" автомобиль – белый (26%), а на втором и третьем местах — серебристый и черный (25% и 21% соответственно), то в Санкт-Петербурге женщины ставят на первое место "серебро" (24%), на второе — белый (23%), а на третье — черный цвет. "Затем, в порядке убывания популярности у российских покупательниц автомобилей идут голубой/синий, зеленый, красный, бежевый/коричневый, желтый/оранжевый, экзотические/двухцветные авто", — говорится в документе.

Эксперты выяснили, что чаще всего автомобили через интернет приобретают женщины с именами Елена (0,7% от всех онлайн-покупок), Анна и Татьяна; в приоритете двух последних обычно Toyota и Lada соответственно. Женщины по имени Елена составляют 10% от всех покупательниц Land Rover, так зовут также 5% владелиц Ford, 4% обладательниц Mercedes-Benz, 3% купивших Nissan, и по 2% — Audi и Renault.