ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар /ПРАЙМ/. Пассажирам поезда Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом стали измерять температуру, сообщает финский железнодорожный оператор VR.

По данным оператора, проверки проводятся для борьбы с коронавирусом.

"Обратите внимание, что в случае обнаружения пассажира с повышенной температурой российские власти могут направить его в больницу в Санкт-Петербурге для дальнейшего обследования", — говорится в сообщении.

Поезд Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом совместно эксплуатируется РЖД и VR. Совершает четыре рейса в обе стороны в сутки.