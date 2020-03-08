МОСКВА, 8 мар /ПРАЙМ/. США, Куба и Канада во второе воскресенье марта переводят время на час вперед, поэтому авиапассажирам, в том числе из РФ, нужно учитывать этот момент, чтобы не опоздать на свой рейс.

В большинстве других стран, в частности, европейских, время на час будет переводиться в конце марта. Тогда же авиакомпании перейдут на летнее расписание полетов.

В России часы не переводятся, поэтому для пассажиров внутрироссийских рейсов ничего не меняется.

В июле 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября 2014 года на зимнее время. В большинстве субъектов РФ часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок осуществляться не стал.