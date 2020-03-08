БАНГКОК, 8 мар /ПРАЙМ/. Власти Малайзии запретили всем круизным судам заходить в порты страны из-за вспышки коронавируса, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты The Star.

Запрет, приказ о котором выпущен министерством транспорта Малайзии, действует с воскресенья, 8 марта, и объявлен на неопределенный срок, вплоть до особого распоряжения, говорится в сообщении.

В стране два основных порта, которые принимают круизные суда: порт острова Пинанг и порт Кланг. По данным издания, в 2019 году Пинанг посетили 198 круизных судов с 449 885 пассажирами на борту, порт Кланг – 150 судов с 360 000 пассажиров.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.