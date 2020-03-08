МОСКВА, 8 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения "на въезд и на выезд, а также передвижение внутри" территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, сообщается на сайте правительства.

Декрет затрагивает провинции, входящие в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию) – значительную территорию на севере страны и частично ее центр.

Въезд и выезд из данных территорий будет возможен только в исключительных случаях, например, по медицинским показаниям.

Ограничения коснутся также работы различных учреждений: будут закрыты музеи, галереи и другие места для проведения культурных мероприятий.

В субботу глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи — до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.