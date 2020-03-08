МОСКВА, 8 мар /ПРАЙМ/. Государственная авиакомпания Марокко Royal Air Maroc, являющаяся крупнейшей в стране, приостанавливает полеты в итальянские города Милан и Венецию в связи с распространением коронавируса, сообщает марокканское агентство MAP со ссылкой на заявление авиакомпании.

Сообщается, что все рейсы Royal Air Maroc в Милан и Венецию приостанавливаются с воскресенья.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса. По официальным данным, на текущий момент число зараженных коронавирусом в стране превышает 4,6 тысячи человек, 197 случаев — смертельные.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 413 человек.