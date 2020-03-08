МОСКВА, 8 мар /ПРАЙМ/. Итальянская авиакомпания Alitalia заявила об изменении работы своих рейсов в и из аэропортов Милана и Венеции в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на ряд территорий из-за коронавируса.

Ранее в ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Въезд и выезд, а также перемещения внутри новой зоны разрешены только при необходимости, как то по работе или по состоянию здоровья. Ограничения коснулись свыше 16 миллионов граждан.

"Вслед за сегодняшним указом председателя совета министров Италии, который включает в себя новые меры по сдерживанию вспышки коронавируса (COVID-19), Alitalia сообщает, что выполнила план по реорганизации полетов в и из аэропортов Милана ("Линате" и "Мальпенса") и Венеции", — сообщается в релизе.

Авиакомпания подчеркнула, что с понедельника 9 марта будет совершать только внутренние рейсы в и из миланского аэропорта "Линате". Кроме того, с понедельника Alitalia приостанавливает все внутренние и международные рейсы в и из "Мальпенсы".

В свою очередь, авиакомпания продолжит осуществлять полеты между Венецией и Римом, хотя и в сокращенном количестве.

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