МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Ирландский лоукостер Ryanair на фоне ситуации с коронавирусом принял решение о дальнейшем сокращении количества рейсов в Италию, из Италии и внутри этой страны, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

В Италии в настоящее время зафиксированы более 9,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, 724 человека уже выздоровели, 463 скончались. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник вечером заявил, что меры по ограничению передвижения из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны. Ранее Конте подписал декрет, который предусматривает усиление мер по предотвращению заражения коронавирусом.

В пресс-релизе Ryanair отмечается, что с полуночи вторника, 10 марта, до полуночи 8 апреля будет приостановлено выполнение внутренних рейсов в аэропорты Бергамо, Мальпенса, Парма и Тревизо и из них. С полуночи четверга, 12 марта, до полуночи 8 апреля будет сильно сокращено число международных рейсов, которые будут выполняться только по определенным дням недели.

Ранее итальянская авиакомпания Alitalia также заявила об изменении работы своих рейсов в и из аэропортов Милана и Венеции в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд из ряда территорий из-за коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.