МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Аналогов музею-выставке Гаража особого назначения ФСО России, который должен появиться в 2021 году на ВДНХ в Москве, не будет нигде в мире, там представят автомобили первых лиц государства, заявил во вторник в интервью РИА Новости директор музейно-выставочного центра автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов.

Он напомнил, что в начале 2021 года ФСО планирует открыть на ВДНХ постоянно действующий музейный центр, где будут представлены автомобили Гаража особого назначения. По словам Паронджанова, в постоянную экспозицию войдут автомобили руководителей страны разных времен: от императорского гаража Николая II и до наших дней.

"Это все машины первых лиц. Такого музея нет нигде в мире. Существуют автомобильные музеи, где представлена такая сборная солянка. Также есть музеи марок. А у нас автомобили первых лиц. Эти же машины можно было встретить только в кортеже на улице", — рассказал он.

Паронджанов отметил, что музей Гаража особого назначения даст людям возможность узнать технологические новшества. "Ведь каждая из этих машин — революция своей эпохи", — заключил он, добавив, что в музее будет отдельная экспозиция, где будет представлена линейка автомобилей Aurus.

Полную версию интервью с директором музейно-выставочного центра автомотоклуба ФСО России читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.