МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Около 90 тысяч километров рельсов и 22 тысячи шпал заменят в московском метро в текущем году, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что также специалисты обновят около 100 тысяч рельсовых скреплений и более 300 километров кабелей в тоннелях метрополитена. Работы будут проходить на всех линиях подземки, включая открытые участки.

"После замены рельсов, шпал и скреплений повышается надежность инфраструктуры метрополитена, поездки для пассажиров становятся более безопасными и комфортными", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Отмечается, что работать специалисты будут по ночам, когда метро закрыто. На это им будет выделяться по 2,5 часа.

Добавляется, что в прошлом году в московском метро заменили более 86 километров рельсов, 22 тысяч шпал и 105 тысяч скреплений. А с 2015 года обновили свыше 400 километров рельсов и 107 тысяч шпал.