Добавлены подробности после третьего абзаца

МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне распространения коронавируса разрешила пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты или вернуть билеты в/из городов Италии и Израиля, а также возможность без штрафов изменить маршрут и даты билетов в/из Германии, Испании, Франции, сообщается на сайте компании.

"Пассажирам с билетами в/из пунктов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно, разрешается: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет (в том числе после однократного переоформления); однократное изменение вылета на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания; изменение маршрута на любые рейсы "Аэрофлота" с вылетом не позднее 31 декабря 2020 без взимания штрафа за переоформление, но с соблюдением остальных правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов)", — говорится в сообщении.

"Кроме того, "Аэрофлот" предоставляет пассажирам с билетами на рейсы в/из городов Германии, Испании, Франции возможность без штрафов изменить маршрут и даты путешествия", — отмечается на сайте.

Пассажирам с билетами по данным направлениям, оформленными до 10 марта 2020 года включительно на собственные рейсы "Аэрофлота" с датами вылета в период с 10 марта по 31 мая 2020 года (включительно), разрешается однократное изменение вылета на другую дату не позднее 31 мая 2020 года включительно с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания или изменение маршрута на любые рейсы перевозчика с вылетом не позднее 31 мая 2020 года без взимания штрафа за переоформление, но с соблюдением остальных правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов).

По билетам с участием рейсов интерлайн-партнеров переоформление производится в соответствии с правилами примененных тарифов, но без взимания штрафных санкций за изменения.

Аннуляция мест должна быть произведена не позднее чем за 40 минут до вылета рейса по первому неиспользованному билету.