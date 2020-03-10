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МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. РЖД в 2019 году получили чистую прибыль по РСБУ почти в 2 раза выше плана, в том числе, из-за курсовых разниц, сообщил на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов.

"Компания получила чистую прибыль в связи с выполнением основных производственных показателей и сокращением затрат. При этом сверхплановая прибыль получена за счет курсовых разниц", — сказал Михайлов.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2019 году составила почти 53 миллиарда рублей, сообщил ранее гендиректор компании Олег Белозеров. План по прибыли на 2019 год предусматривал этот показатель в размере 27 миллиардов рублей. Михайлов в среду уточнил, что чистая прибыль составила в 2019 году по РСБУ 53,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2018 году составила 18 миллиардов рублей.

Выручка ОАО "РЖД" за 2019 год выросла на 2,8% и составила 1,848 триллиона рублей, в том числе от грузовых перевозок — на 3,4%, до 1,503 триллиона рублей, от пассажирских перевозок — на 12%, до 27,9 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в 2019 году составил 417,2 миллиарда рублей (рост на 9,7%).

Инвестпрограмма РЖД в 2019 году составила 670 миллиардов рублей. Суммарные активы за 2019 год выросли на 6,2%, и составили по состоянию на 31 декабря 2019 года 6,6 триллиона рублей.

Погрузка за 2019 год снизилась на 0,9% и составила 1,278 миллиарда тонн. Грузооборот выполнен на уровне прошлого года и составил 3,305 триллиона тонно-километров, в том числе тарифный грузооборот составил 2,602 триллиона тонно-километров (рост на 0,2%).