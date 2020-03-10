ВЕНА, 10 мар /ПРАЙМ/, Маргарита Костив. Международный железнодорожный конгресс, который должен был пройти в Вене 26-27 марта, отменен из-за ситуации с коронавирусом, его могут перенести на шесть месяцев, сообщил во вторник РИА Новости осведомленный источник.

К настоящему моменту в Австрии 157 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.

Первый Международный железнодорожный конгресс под патронажем президента Австрийской Республики Александра Ван дер Беллена прошел в Вене в марте 2019 года. В нем принимали участие австрийские и российские железные дороги, присутствие которых планировалось и на втором конгрессе.

"Возможно, его перенесут на шесть месяцев", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решение было принято еще на прошлой неделе, но в связи с новыми мерами в борьбе с распространением вируса, объявленными на федеральном уровне, конгресс в любом случае не состоится в марте.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о новых мерах в борьбе с коронавирусом в республике, включая запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении до начала апреля.