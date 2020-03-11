ВЛАДИВОСТОК, 11 мар /ПРАЙМ/. Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" в Приморье запустила в производство шесть новейших многофункциональных вертолётов Ка-62 опытной партии, два из них – для внутрикраевых перевозок, сообщает региональное правительство.

Ранее сообщалось, что три летных образца, изготовленных на заводе "Прогресс", успешно выполнили полеты в рамках программы предварительных испытаний. Один из них дебютировал в летной программе МАКС-2019. В январе холдинг "Вертолёты России" сообщал о начале сертификационных испытаний Ка-62.

"На заводе начато строительство опытной партии шести вертолетов Ка-62, два из них планируется передать для внутрикраевых перевозок. Их сдача запланирована на 2021 год", – сказал управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Глава Приморья Олег Кожемяко, посетивший завод, отметил, что регион купит первые два вертолета, чтобы обеспечить пассажирские перевозки и авиалесоохрану.

Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,5 тонны, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе.

Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.