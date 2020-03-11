ВЛАДИВОСТОК, 11 мар /ПРАЙМ/. Рейсы в аэропорту Южно-Сахалинска отменены или перенесены на более позднее время из-за снегопада, сообщается на сайте авиаузла.

Накануне спасатели предупредил о подходе на Сахалин циклона, который принесет в 18 районов области снегопад, метель, сильный, местами ураганный ветер. Циклон уже начал оказывать свое влияние на территорию региона, закрыты два участка дорог, остановлена работа паромной переправы, соединяющей Сахалин с материком.

По данным аэропорта, в районе аэродрома — сильный ливневый снег, низкая видимость — менее 500 метров, а также ветер с порывами до 23 м/с. Полосы чистит спецтехника.

"Сегодня в аэропорту "Южно-Сахалинск" отменены несколько рейсов, в связи с неблагоприятными метеоусловиями будут задержки… Прилет рейсов SU-6283 авиакомпании "Россия" (по расписанию в 9.35) и SU-1742 авиакомпании "Аэрофлот" (по расписанию в 13.25) Москва — Южно-Сахалинск отменен и предварительно перенесен на 12 марта", — говорится в сообщении.

Отменены рейсы авиакомпании "Аврора" в Ноглики, Оху, Южно-Курильск. Прибытие самолета компании "Сибирь" из Новосибирска задержано до 14.15 (06.15 мск), борт ушел на запасной аэродром в Хабаровск. Вылет рейса "Авроры" в Сеул задержан до 14.10 (06.10 мск), во Владивосток — до 14.00 (06.00 мск).