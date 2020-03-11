БЕРЛИН, 11 мар /ПРАЙМ/. В крупнейшем германском аэропорту во Франкфурте-на-Майне пока не знают, как повлияет на полетное расписание и работу воздушной гавани решения России об ограничении воздушного сообщения с ФРГ с 13 марта, заявил РИА Новости представитель пресс-службы.

"Полеты осуществляют авиакомпании, они могут делать заявления о бронировании, об отмене рейсов. У меня нет сейчас информации о том, каким образом это решение повлияет (на работу)", — заявил он.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ сообщил в среду, что Россия с 13 марта временно ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией из-за распространения инфекции.

Исключениями будут регулярные рейсы Москва — Рим (и обратно), Москва — Берлин (и обратно), Москва — Мюнхен (и обратно), Москва — Франкфурт-на-Майне (и обратно), Москва — Мадрид (и обратно), Москва — Барселона (и обратно), Москва — Париж (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт "Шереметьево" (терминал F).

Также исключением будут чартерные рейсы, перевозящие в эти страны их граждан и других иностранцев, а также перевозящие россиян на родину до полного вывоза в их страны.