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МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Российская авиакомпания S7 с 13 марта временно отменяет все собственные регулярные рейсы из РФ в Италию, Испанию, Францию и Германию и обратно, для возвращения путешественников организует чартеры, сообщила пресс-служба компании.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса ранее в среду сообщил, что Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией.

"В связи с решением Минтранса РФ, с 13 марта 2020 года будут временно отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines из России в/из Италию, Испанию, Францию и Германию", — говорится в сообщении. "Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию только иностранных граждан, на обратные рейсы — только граждан России", — добавили в пресс-службе.

S7 Airlines предлагает пассажирам отмененных рейсов оформить возврат полной стоимости авиабилета, а также без штрафов обменять авиабилеты на более поздние даты или другие направления из маршрутной сети авиакомпании.

?"Кроме того, независимо от направления и тарифа все авиабилеты S7 Airlines, приобретенные с 5 марта по 10 апреля, можно вернуть. Возврат авиабилетов, приобретенных в этот период, доступен для всех рейсов S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета", — отметили в пресс-службе.

ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек.