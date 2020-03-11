ЛОНДОН, 11 мар /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber будет блокировать аккаунты клиентов с подтвердившимся заражением коронавирусом, заболевшим водителям и курьерам будет оказана финансовая помощь, говорится в сообщении компании.

ВОЗ в среду объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек.

"Мы тщательно отслеживаем ситуацию с коронавирусом и предпринимаем шаги для обеспечения безопасности граждан. Мы вводим новые меры предосторожности… Мы можем временно блокировать аккаунты клиентов, заражение или контакт которых с COVID-19 были подтверждены. Мы также проводим консультации с эпидемиологами", — говорится в полученном РИА Новости сообщении компании.

Uber создал работающую в круглосуточном режиме группу для поддержки национальных медицинских организаций, борющихся с распространением коронавируса.

"Любой заразившийся коронавирусом водитель или курьер, в том числе те, кто находится в самоизоляции по рекомендации медиков, получат финансовую помощь на срок до 14 дней, пока их аккаунт будет временно заморожен. Мы уже оказываем помощь водителям в затронутых вирусом зонах и в ускоренном порядке вводим эту систему по всему миру", — говорится в заявлении.

Uber заявляет, что снабжает водителей дезинфицирующими средствами для чистки машин.

"Запасы крайне ограничены, но мы сотрудничаем с поставщиками и дистрибьюторами для того, чтобы запасти (дезинфицирующих средств) как можно больше. Приоритет в выдаче таких средств будет отдан водителям в тех городах, где необходимость в таких мерах особенно высока", — отмечается в сообщении.

Компания особо отмечает, что уделяет повышенное внимание работе службы доставки еды, так как в условиях распространения заболевания люди будут в большей степени зависеть от сервисов по доставке продуктов на дом.

"Мы понимаем, что вы сейчас можете в большей степени зависеть от служб доставки еды. Если вы хотите, то в приложении Uber Eats можете оставить примечание для курьера с просьбой оставить доставленную еду у порога вашего дома", — заявляет компания.

Uber также призывает всех следовать советам британских медиков и властей и, в случае симптомов заболевания, остаться дома и не контактировать с людьми.