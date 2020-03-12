ПЕКИН, 12 мар /ПРАЙМ/. Поток авиапассажиров в Китае в феврале из-за эпидемии коронавируса сократился на 84,5%, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель управления гражданской авиации КНР Сюн Цзе.

"Эпидемия нового типа коронавируса нанесла сильный удар по транспортной отрасли. В феврале число авиапассажиров составило 8,34 миллиона, что на 84,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщил Сюн Цзе.

По его словам, объем перевозок грузов и почты тоже снизился, однако лишь на 21% и составил 297 тысяч тонн.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В Китае число жертв нового коронавируса достигло 3169, выздоровели почти 62,8 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.