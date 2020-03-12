ПЕКИН, 12 мар — ПРАЙМ. Среднесуточное число выполняемых в Китае авиарейсов из-за эпидемии коронавируса в феврале составило 5425, что на 67,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель управления гражданской авиации КНР Сюн Цзе.

"Всего в феврале было выполнено около 157 тысяч рейсов, в сутки в среднем совершалось 5425 рейсов, что на 67,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщил Сюн Цзе.

При этом, по его словам, показатель регулярности полетов по стране составил 97,2%, что на 16,6 процентных пунктов выше, чем за февраль 2019 года.

В сезон новогодних поездок "чуньюнь", который обычно считается самым загруженным периодом для транспортной системы страны, было выполнено только 412 тысяч рейсов, среднесуточное число рейсов составило 11302, что на 32% ниже, чем в 2019 году. Трамп гарантировал финансовую помощь пострадавшим от коронавируса работающим американцам

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В Китае число жертв нового коронавируса достигло 3169, выздоровели почти 62,8 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.