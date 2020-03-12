ВАШИНГТОН, 12 мар /ПРАЙМ/. Три ведущих авиакомпании США — American, Delta и United — объявили в четверг, что ограничат максимальные цены на авиабилеты из Европы на фоне запрета на въезд в США из Шенгенской зоны.

Авиакомпании не приводят конкретные максимальные цены.

Ранее президент США Дональд Трамп запретил с 13 марта сроком на месяц въезд из 26 стран Шенгенской визовой зоны из-за распространения коронавируса. Запрет не касается граждан США, их ближайших родственников и обладателей вида на жительство. Авиакомпании объявили о сокращении полетов, однако полностью прекращать их не намерены.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.