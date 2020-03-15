РИГА, 15 мар /ПРАЙМ/. Перед запланированным на 17 марта полным прекращением в Латвии международных пассажирских перевозок из-за короновируса, компания AirBaltic 16 марта добавила несколько дополнительных рейсов, чтобы люди могли успеть вернуться в Латвию или покинуть ее, говорится в сообщении авиакомпании для СМИ.

Правительство Латвии ранее ввело режим чрезвычайной ситуации в стране. Для ограничения распространения коронавируса было принято решение ввести запрет на все виды международных пассажирских перевозок. Запрет вступает в силу в 00 часов 17 марта.

"Чтобы обслужить большое количество пассажиров, желающих отправиться в Ригу и вылететь в обратном направлении до того, как 17 марта в Латвии будет приостановлено международное воздушное сообщение, AirBaltic 16 марта добавила дополнительные рейсы", — говорится в сообщении компании.

Шестнадцатого марта авиакомпания выполнит следующие рейсы: Рига-Лондон в 14:10 и Лондон-Рига в 15:50, Рига-Париж в 08:05 и Париж-Рига в 10:40, Рига-Москва в 07:45 и Москва-Рига в 11:25, Рига-Брюссель в 14:50 и Брюссель-Рига в 17:10, Рига-Дублин в 08:00 и Дублин-Рига в 9:45, а также Рига-Цюрих в 7:55 и Цюрих-Рига в 10:10, Рига-Дюссельдорф в 17:10 и Дюссельдорф-Рига в 19:00, Рига-Вена в 17:35 и Вена-Рига в 19:20.