ДОХА, 15 мар /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Багдада перестал принимать самолеты после приземления воздушного судна "Иракских авиалиний", летевшего из Ирана, экипаж которого сообщил о нахождении на борту неизвестного предмета, сообщила в воскресенье администрация авиагавани в социальной сети Twitter.

"После получения сообщения от экипажа самолета "Иракских авиалиний" о нахождении неизвестного предмета на борту служба гражданской авиации приостановила прием самолетов в аэропорту Багдада. Руководство багдадского международного аэропорта быстро приняло необходимые меры и приступило к выполнению аварийного плана для таких случаев, изолировав самолет после его приземления, чтобы выявить природу постороннего предмета с помощью компетентных органов", — отметила администрация аэропорта, не указав происхождение постороннего предмета на борту лайнера.