КИЕВ, 15 мар — ПРАЙМ. Антимонопольный комитет проверит компанию "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая является крупнейшим авиаперевозчиком страны, на предмет резкого повышения цен на билеты перед закрытием авиасообщения. "Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов в Европу

Кабмин Украины на внеочередном заседании в субботу распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели.

"В антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дни. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 тысячи гривен (920 долларов), при этом накануне билет стоил менее 10 тысяч гривен (380 долларов)", — написал на своей странице в Facebook глава Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, комитет изучит эти факты и, в случае установления нарушений, примет меры. По словам чиновника, комитет может наложить штраф в размере до 10 процентов годового дохода компании.

Глава авиакомпании Евгений Дыхне объяснил резкий скачок цен ограничениями, которые вводятся для передвижения пассажиров. По его словам, из-за них самолетам приходится летать в одну сторону пустыми.

"Самолеты из-за введенных ограничений для передвижения пассажиров следуют в аэропорты назначения пустыми. Фактически пассажирам приходится платить по формату roundtrip — "туда и обратно". По такому принципу работает не только МАУ", — написал Дыхне на своей странице в Facebook.