БАКУ, 15 мар /ПРАЙМ/. "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса временно приостанавливают авиасообщение с рядом городов России, сообщает оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана.
"С 17 марта AZAL приостанавливает полеты по маршруту Баку-Казань-Баку, Баку-Минводы-Баку, Баку-Уфа-Баку", — говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба на воскресенье, в Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен у 23 человек, из которых шестеро выздоровели. Зарегистрирован один факт смерти. Среди заражённых есть и гражданин РФ.
https://1prime.ru/transport/20200315/831079996.html