БАКУ, 15 мар /ПРАЙМ/. "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса временно приостанавливают авиасообщение с рядом городов России, сообщает оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана.

"С 17 марта AZAL приостанавливает полеты по маршруту Баку-Казань-Баку, Баку-Минводы-Баку, Баку-Уфа-Баку", — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба на воскресенье, в Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен у 23 человек, из которых шестеро выздоровели. Зарегистрирован один факт смерти. Среди заражённых есть и гражданин РФ.