МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне сокращения рейсов из-за пандемии коронавируса продлила элитные уровни своей программы лояльности на год, сообщается на сайте компании.

Перевозчик был вынужден приостановить выполнение значительного количества рейсов из-за ограничений авиасообщения, связанных с пандемией коронавируса. При этом переход на элитные уровни программы лояльности компании и их сохранение зависят от количества перелетов участника.

"Аэрофлот" продлил элитные уровни программы "Аэрофлот Бонус" для клиентов до конца февраля 2022 года. Решение направлено на поддержание лояльности ценных клиентов, которые чаще других пользуются услугами "Аэрофлота", но в сложившейся обстановке вынуждены ограничить авиаперелеты, а потому лишены прежних возможностей копить мили "Аэрофлот Бонус", — говорится в сообщении.

До конца будущего года продлевается платиновый уровень тем клиентам, у которых он действует в настоящее время или был понижен 1 марта 2020 года до золотого уровня по результатам 2019 года. На тот же срок продлеваются золотой и серебряный уровни клиентам, которые имеют такие уровни со сроком действия до 28 февраля 2021 года.