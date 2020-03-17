ВАШИНГТОН, 17 мар /ПРАЙМ/. Корпорация Boeing использует все ресурсы для продолжения работы и призывает государство и частных партнеров обеспечить ликвидность для поддержания авиаиндустрии на плаву, говорится в заявлении компании.

Boeing уже столкнулась с миллиардными убытками из-за приостановки в 2019 году полетов лайнера Boeing 737 Max после двух авиакатастроф, в которых винили программное обеспечение и недостаточное обучение пилотов новой технике. Долг Boeing почти удвоился в 2019 году — до 27,3 миллиарда долларов из-за выпуска долгосрочных долговых обязательств на 10,5 миллиарда.

"Аэрокосмическая отрасль Америки столкнулась с экстренным вызовом со стороны пандемии коронавируса", — говорится в заявлении.

Компания "использует все свои ресурсы для поддержания операций", говорится в документе. Кроме того, Boeing предпринимает шаги для того, чтобы справиться с давлением.

Корпорация поблагодарила администрацию и конгресс США за тесное общение с представителями индустрии.

"Готовность к предоставлению краткосрочного доступа к государственной и частной ликвидности будет одним из наиболее важных путей отрасли к восстановлению", — говорится в заявлении.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.