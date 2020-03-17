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МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. РЖД сохранят поезда между регионами России, которые проходят транзитом через территорию Казахстана, сообщила компания.

Компания напоминает, что в соответствии с уведомлением АО "НК "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 16 марта были введены ограничения на въезд на территорию Казахстана. В связи с этим отменяется посадка и высадка пассажиров, не имеющих разрешения на въезд на территорию республики, из поездов, следующих транзитом через станцию Петропавловск. Ограничения будут действовать до особых указаний.

"В то же время, проезд пассажиров в транзитных поездах, курсирующих между российскими регионами через участок Исилькуль – Петропавловск – Петухово, будет осуществляться, как и ранее, – без проверки со стороны Пограничной службы Комитета национальной безопасностей Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Представитель РЖД уточнил РИА Новости, что в числе таких транзитных поездов 133/134 Томск-Анапа, 123/124 Новосибирск-Белгород, 59/60 Кисловодск-Новосибирск, 127/128 Красноярск-Адлер и другие.

Отмечается, что пассажиры могут вернуть проездные документы от и до станции Петропавловск в железнодорожных кассах перевозчика без удержания сборов и плат.

Ранее РЖД сообщали, что с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов в сообщении с Казахстаном. ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.