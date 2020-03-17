БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар /ПРАЙМ/. Власти Боливии через 48 часов закроют границы для иностранцев, а через 74 часа будет остановлены все рейсы и наземный транспорт, сообщает издание El Deber со ссылкой на временного президента Жанин Аньес.

Рабочий день в стране будет сокращён, частные и государственные компании и учреждения будут работать с 8 до 13 часов дня.

Супермаркеты и торговые центры будут закрываться в 15.00. Общественный городской транспорт будет работать до 16 часов.

Начиная с 18 марта, движение автомобилей будет запрещено с 18.00 и до 5 утра, исключение будет сделано для тех граждан, чье вождение в ночное время обусловлено работой или необходимостью получения медицинской помощи.

Меры будут действовать до 31 марта, внедрить их в действие поможет полиция и вооруженные силы страны.

В настоящее время коронавирус в Боливии подтверждён у 12 человек.