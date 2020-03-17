МЕХИКО, 17 мар /ПРАЙМ/. Президент Сальвадора Найиб Букеле принял решение остановить работу международного аэропорта на 15 дней после того, как накануне на несколько часов запретил ему принимать пассажирские рейсы из опасений прилёта зараженных коронавирусом пассажиров.

"Международный аэропорт Сальвадора прекратит операции сегодня в полночь. Обслуживание грузовой авиации и гуманитарных миссий будет сохранено", — написал Букеле в Twitter.

Накануне президент Сальвадора заявил о запрете принимать в аэропорту страны иностранные пассажирские самолеты до внедрения соответствующих угрозе коронавируса протоколов безопасности и обвинил власти Мексики в безответственном отношении к эпидемии нового коронавируса, поскольку получил информацию о летящих из Мексики 12 пассажирах авиакомпании Avianca с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард отверг обвинения Букеле, основанные на слухах, и сообщил о результатах медицинского освидетельствования пассажиров, после чего полёты в Сальвадор были временно возобновлены.

На прошлой неделе президент Букеле в связи с угрозой коронавируса распорядился поднять до максимального уровень тревоги в стране и разместил на границе солдат, угрожая тюрьмой всем без исключения ее нарушителям. Позднее парламент по просьбе правительства утвердил в Сальвадоре режим чрезвычайной ситуации.