МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Железные дороги России и Финляндии со среды начинают отмену поездов между странами из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении РЖД.

Компания сообщала, что в соответствии с уведомлением VR Group Ltd (железные дороги Финляндии) и для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 18 марта приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов между Россией и Финляндией.

Так, приостанавливается движение пассажирских поездов № 32/31 Москва – Хельсинки "Лев Толстой" отправлением из Москвы с 18 марта, из Хельсинки с 19 марта; скоростных поездов Allegro ("Аллегро") № 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788 Санкт-Петербург – Хельсинки отправлением из Санкт-Петербурга и Хельсинки с 19 марта.

РЖД особо обращали внимание россиян, находящихся на территории Финляндии, что в последний рейс из Хельсинки 18 марта отправятся пассажирский поезд № 31 "Лев Толстой" Хельсинки – Москва в 17.44 и скоростной поезд "Аллегро" №788 в 19.00.

О возобновлении движения поездов будет объявлено дополнительно. Пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты в отмененные поезда без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств надо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены рейсы в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией, Молдавией, Украиной и др.