ВАШИНГТОН, 18 мар /ПРАЙМ/. Новые правила по обложению пошлинами коммерческих самолетов из Евросоюза, а также Великобритании, которая покинула ЕС 31 января, вступают в силу в США. Размер пошлин возрастает с 10 до 15%.

Данное решение Вашингтона стало результатом неурегулированного спора по субсидированию строительства коммерческих самолетов в Евросоюзе, который длится уже полтора десятилетия. США обвиняли европейские власти в незаконном субсидировании компании Airbus, которая является главным конкурентом флагмана американского авиапрома — Boeing.

Авиационные эксперты не исключали, что данное решение не вступит в силу, поскольку двум ближайшим союзникам – ЕС и США – удастся урегулировать эти противоречия. Однако этого не произошло, консенсус так и не был достигнут.

Между тем достижение соглашения здесь, скорее всего, является вопросом времени, заявил РИА Новости ведущий западный авиаэксперт, владелец авиационной консалтинговой группы Expairtise Communications Генрих Гроссбонгардт (занимал высокие посты как в Boeing, так и в Airbus).

"Есть только один способ положить конец беспорядку в ВТО — переговоры. Ни одна из сторон не виновна в этом. Я думаю, что Boeing дал сигнал Белому дому, что они не заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта", — уверен собеседник агентства.

По его словам, повышение пошлин вредит поставщикам. "Большинство из них работают на Boeing и Airbus, и они уже страдают от проблем Boeing 737 MAX. Поэтому я осторожно оптимистичен — в конце концов, разум победит", — сказал он.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Всемирная торговая организация начала рассмотрение этого дела в 2004 году. В мае 2018 года ВТО вынесла окончательное решение о признании незаконным субсидирования Airbus государствами ЕС, усмотрев в этом ущемление интересов американского концерна.

ЕС тогда же сообщал, что выполнил решение организации по этому спору, убрав оставшиеся субсидии или предприняв шаги для устранения их негативного влияния. Но США не согласились с этим заявлением, поэтому ЕС подал запрос на формирование панели арбитров ВТО для внесения ясности в этот вопрос.

В октябре прошлого года ВТО разрешила США ввести торговые санкции в отношении импорта из Евросоюза объемом 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о господдержке европейцами концерна Airbus. Пошлины затронули не только авиационную продукцию из ЕС, но и другие сферы, включая продукты питания.

ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ

ЕС выступил со встречными претензиями в адрес США, обвинив их в чрезмерном субсидировании концерна Boeing. Ожидается, что позднее в этом году ВТО примет решение по иску, поданному ЕС.

США категорически это отрицали. "Соединенные Штаты не предоставляют даже отдаленно сопоставимую поддержку с исключительно большими и вредоносными (для рынка) субсидиями ЕС для Airbus. Евросоюзу давно пора прекратить субсидировать (европейское авиастроение) и позволить нашим производителям самолетов мирового класса конкурировать на действительно равных условиях", — заявил торговый представитель США Роберт Лайтхазер.

Airbus в своем релизе по поводу введения пошлин в отношении его самолетов выражал сожаление из-за этого решения американских властей. Концерн предполагал, что позиция США изменится, если ВТО разрешит ЕС в мае или июне наложить ответные пошлины на воздушные суда Boeing, в том числе на модели 737 Max, 787 и 777. США данные претензии не признают.