АФИНЫ, 18 мар /ПРАЙМ/. Власти Кипра с 21 марта запрещает авиарейсы, за исключением грузовых, в аэропорты Ларнака и Пафос из 28 стран, в том числе из России, в качестве меры борьбы с распространением коронавируса COVID-2019.

С 3.00 по кипрскому времени 21 марта на 14 дней запрещаются полеты, за исключением грузовых перевозок, в аэропорты Ларнака и Пафос из 28 стран, говорится в решении, опубликованном правительственным бюро печати и информации.

В списке Россия, Белоруссия, Греция, Великобритания, другие европейские страны, Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания.

Правительство напоминает также, что все прибывающие на остров будут в обязательном порядке помещены на 14 дней на карантин.

Ранее правительство Кипра распорядилось закрыть гостиницы до 30 апреля, на месяц закрыты предприятия общественного питания, музеи, кинотеатры, торговые центры.

Министерство здравоохранения Кипра во вторник вечером сообщило, что в стране подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом.

Два человека имели контакт с лицами, заболевание которых было подтверждено в предыдущие дни. Один человек вернулся из Бельгии, находился на карантине и связался с властями, когда у него проявились симптомы заболевания, сообщил Минздрав.

Всего в стране 49 случаев заболевания, из них 27 были контактными.