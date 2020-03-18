МЕХИКО, 18 мар /ПРАЙМ/. Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы сообщил во вторник о полной остановке пассажирского авиасообщения внутри страны и запрете на прием самолетов из других государств в рамках национального карантина из-за коронавируса.

"В рамках строгого соблюдения мер предосторожности, принятых исполнительной властью страны для борьбы с распространением COVID-19, Национальный институт гражданской авиации (НИГА) информирует граждан Венесуэлы о том, что с 17 марта воздушные операции гражданской и коммерческой авиации ограничены в направлении Боливарианской Республики Венесуэла и внутри нее. Допускаются взлеты, полет и посадки грузовых и почтовых судов", — говорится в сообщении НИГА, опубликованном в Twitter Национального института наземного транспорта.

Министр коммуникаций и связи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что президентская комиссия по борьбе с коронавирусом будет рекомендовать главе государства остановить работу столичного метро и наземного общественного транспорта.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро направил руководству МВФ письмо с просьбой выделить стране 5 миллиардов долларов на борьбу с эпидемией коронавируса. Власти накануне официально сообщили о 33 случаях заражения COVID-19 в Венесуэле. Карантин на всей территории страны действует с 16 марта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.