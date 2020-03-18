УФА, 18 мар /ПРАЙМ/. Самолет рейсом Шереметьево – Уфа, якобы "заминированный" неизвестными, благополучно приземлился, специалисты не нашли на борту взрывных устройств, сообщили РИА Новости в международном аэропорту "Уфа".

"Авиарейс 1258 Шереметьево – Уфа благополучно сел в уфимском аэропорту в 19.50 (17.50 мск). Был выполнен полный комплекс мер авиационной безопасности, на борту ничего не обнаружено", — сказал РИА Новости представитель аэропорта Уфы.

В марте в России неоднократно поступали сообщения о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу не подтвердилась.