БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар /ПРАЙМ/. Посольство РФ в Аргентине выступает за организацию нескольких челночных рейсов для вывоза российских туристов из стран Латинской Америки, сообщил журналистам глава дипмиссии Дмитрий Феоктистов.

В настоящее время в ряде стран региона находятся российские туристы, которые испытывают большие сложности с возвращением на родину из-за закрытия границ и отмены международных рейсов на фоне ситуации с коронавирусом.

"С нашей точки зрения необходимы один или несколько челночных рейсов в Латинскую Америку, когда можно было бы вывезти туристов сразу из нескольких стран", — сказал Феоктистов.

Дипломат отметил, что по состоянию на сегодняшний день в Аргентине находятся 68 российских граждан, которые испытывают трудности с возвращением на родину.

"Из них три туристические группы – 13, 9 и 4 человека, остальные – индивидуальные туристы. По людям, прибывшим в страну с нетуристическими целями, информация уточняется", — добавил он.

По словам посла, российские туристы в Аргентине рассредоточены по разным местам страны.

"Большинство из них находятся в Буэнос-Айресе и пригородах, 15 человек в Калафате, трое в Барилоче, трое в Ушуайе, двое в Мендосе, один в Кордобе, еще четверо на борту круизных лайнеров в аргентинских территориальных водах. Один лайнер уже стоит здесь на рейде, второй — на подходе", — отметил посол.

Из 68 россиян не менее 60 въехали в Аргентину в последние две недели, а значит должны проходить карантин согласно требованиям местных властей. Пока никто из них не сообщил о том, что болен или имеет симптомы. Посольство находится с туристами на постоянной связи.

"Ситуация под контролем, никто из наших туристов не находится в бедственном положении", — сказал Феоктистов.