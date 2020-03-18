МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Посольство РФ в Великобритании на фоне пандемии коронавируса рекомендует россиянам, находящимся на территории Соединенного Королевства, как можно скорее воспользоваться регулярными рейсами и вернуться на родину, билеты есть в наличии, говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на фоне ситуации с коронавирусом поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ. При этом исключения будут сделаны для регулярных рейсов Москва – Лондон (и обратно), Москва – Нью-Йорк (и обратно), Москва – Абу-Даби (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт "Шереметьево" (терминал F).

"Рекомендуем всем желающим покинуть территорию Великобритании, как можно скорее воспользоваться регулярными авиарейсами и вернуться на родину", — отметили в посольстве.

Там напомнили, что рейсы авиакомпании "Аэрофлот" между Лондоном ("Хитроу") и Москвой выполняются в прежнем режиме.

"В настоящее время проблем с приобретением билетов нет", — говорится в сообщении.

"До тех пор, пока действует регулярное авиасообщение между столицами двух стран, вопрос о возможной организации возвращения российских граждан не ставится", — добавили в посольстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались.