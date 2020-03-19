БЕЛГРАД, 18 мар /ПРАЙМ/. Рейс компании "Аэрофлот" доставит из Черногории в РФ первых 120 россиян, оставшихся в стране после введения мер против коронавируса, сообщили РИА Новости в аэропорту Подгорицы.

Диппредставительство РФ в стране сообщило ранее, что находится в постоянном контакте с властями Черногории и работает над разрешением ситуации с российскими туристами. Кроме того, в посольстве РИА Новости сообщили, что делают все, чтобы обеспечить россиян водой, медикаментами и всем необходимым. Речь идет примерно об 1,8 тысячи человек.

Вечером в среду была организована доставка пассажиров с побережья Черногории в аэропорт Подгорицы, ожидалось, что вылет будет в 21.45 (23.45 мск).

"Самолет "Аэрофлота" прибывает из Москвы с двумя пассажирами, обратно доставит 120 человек. Ожидаемое время вылета – 23.00 (01.00 мск четверга). Дата и время отправки следующего самолета пока не назначены", — сообщили агентству в службе информации аэропорта.

Данные о рейсе на сайте аэропорта отсутствуют.

Власти Черногории накануне сообщили о первых двух случаях коронавируса. Страна ранее приостановила авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение и закрыла границы для въезда иностранцев.