МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и альянс крупнейших европейских авиакомпаний Airlines for Europe (A4E) выразили недовольство новыми рекомендациями еврокомиссии (ЕК) по правилам пассажирских перевозок на фоне коронавируса COVID-2019.

"Новые рекомендации не оправдывают ожиданий, а также малоэффективны, поскольку далеки от тех простых временных послаблений, о которых просили авиакомпании", — говорится в совместном релизе IATA и A4E.

Так, авиакомпании просили, чтобы в случае отмены рейсов из-за коронавируса не требовалось компенсации. Компании также хотели послаблений по обязательствам, касающимся обеспечения пассажиров в случае отмены рейса из-за COVID-2019, а также гибкости по возможности предложить другое бронирование или гарантию вместо возмещения.

Компании отмечают и некоторую поддержку от рекомендаций ЕК. Так, отмена в случае коронавируса из-за внешних факторов, например в связи с запретом на перелеты или из-за очень низкого спроса, признается чрезвычайными обстоятельствами. Такая ситуация будет означать, что в большинстве случаев компенсация за отмену применяться не будет.

ЕК в среду представила рекомендации относительно прав пассажиров ввиду отмены поездок на фоне распространения нового коронавируса. ЕК считает, что в случае отмены перевозки транспортная компания должна возвратить деньги пассажирам или дать возможность изменить поездку.

Главы 27 стран Евросоюза в ходе видеоконференции по борьбе с коронавирусом во вторник, кроме того, согласовали рекомендованный ранее Еврокомиссией запрет на поездки граждан третьих государств на территорию ЕС. В понедельник такое предложение озвучила глава ЕК. По ее словам, речь идет о приостановке не вызванных необходимостью поездок иностранцев в ЕС сроком на 30 дней.