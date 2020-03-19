МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Туристов из России перевезут на родину рейсами авиакомпаний S7 и "Победа" из Черногории в четверг, сообщает посольство России в Черногории.

Ранее в российском посольстве сообщили РИА Новости, что из Черногории вылетел рейс компании "Аэрофлот", который доставит на родину первых 150 россиян, оставшихся в стране после введения мер против коронавируса.

"Уважаемые друзья! Достигнуты договоренности о том, что 19 марта будут осуществлены рейсы компаний "С7" и "Победа" из Черногории в Россию. Российские авиаперевозчики получили разрешение черногорской стороны", — говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

Добавляется, что рейсы будут вылетать из аэропорта Подгорицы.

Власти Черногории во вторник сообщили о первых двух случаях коронавируса. Страна приостановила авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение и закрыла границы для въезда иностранцев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.