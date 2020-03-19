МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Австралийская авиакомпания Qantas заявила, что приостанавливает с конца марта международные рейсы в связи с распространением коронавируса.

"Сегодня (в четверг – ред.) мы объявляем о значительных изменениях в нашей работе в ответ на развитие ситуации с коронавирусом, включая различные введенные правительством ограничения вне нашего контроля. Международные полеты Qantas и Jetstar (бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие Qantas — ред.) будут приостановлены с конца марта до, по меньшей мере, 31 мая 2020 года. Внутренние полеты будут сокращены на 60% до конца мая 2020 года", — говорится в заявлении авиакомпании в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.