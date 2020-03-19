ВАШИНГТОН, 19 мар /ПРАЙМ/. Воздух в кабинах самолетов чище, чем во многих заведениях на земле, заверяет Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

"Воздух в современном самолете очень безопасный", — сообщила представитель ассоциации Каллиопи Лазари в ответ на запрос РИА Новости о безопасности перелетов в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

По данным IATA, согласно исследованию Европейского агентства авиационной безопасности, "качество воздуха (в самолетах) схоже или лучше, чем в обычных закрытых помещениях". В ассоциации подчеркивают, что воздух на борту современного лайнера сопоставим по качеству воздухом в офисах, школах и жилых помещениях.

"Современные самолеты оснащены фильтрами высокой эффективности, схожими с теми, что используются в операционных. Они способны задержать в фильтруемом воздухе более 99,9% передающихся воздушным путем микробов", — пояснили в организации.