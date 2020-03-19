МАДРИД, 19 мар /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" может совершить дополнительный рейс, чтобы вывезти российских туристов, остающихся на канарском острове Тенерифе, этим вопросом в настоящее время занимается российское посольство в Испании.

"В связи с тем, что многие российские туристы, находящиеся на острове Тенерифе, не могут добраться до материковой части Испании вследствие ограничений после введения тревожного положения в стране, чтобы в дальнейшем вылететь из Мадрида в Москву, посольство прорабатывает возможность выделения дополнительного рейса авиакомпании "Аэрофлот", чтобы вывезти россиян на родину", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Кроме того, 20 марта на Тенерифе должен прибыть большой борт "Аэрофлота", чтобы вывезти максимальное количество туристов. Вылет будет осуществляться из аэропорта Tenerife Sur.

Проблем с расселением туристов нет. "Посольство, при содействии почетного консульства на Канарских островах, держит на контроле вопрос с расселением туристов, которые по тем или иным причинам вынуждены были выехать из своих отелей. На текущий момент все наши соотечественники обеспечены жильем", — сообщили в диппредставительстве.

Тем туристам, которые находятся на материковой части Испании, дипломаты рекомендуют в кратчайшие сроки добираться до Мадрида, откуда ежедневно вылетают два регулярных рейса "Аэрофлота" в Москву.

В настоящий момент Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу заразившихся новым коронавирусом и на четвертом в мире (после Китая, Италии и Ирана). На 18 марта зафиксировано 13,7 тысячи случаев заражения, умерли почти 600 человек.

Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Страна практически полностью переведена на карантин: людям разрешено выходить на улицу лишь, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома.