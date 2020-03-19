МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания Boeing рассматривает возможность снижения дивидендов и сокращения сотрудников на заводах на фоне кризиса в связи с коронавирусом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что кризис уже привел к снижению рыночной стоимости компании почти на 70% и может сказаться на ее производстве. Компания запросила у правительства не менее 60 миллиардов долларов на помощь авиационно-космической индустрии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что власти страны рассматривают возможность оказания поддержки компаниям Boeing и поставщикам авиационных компонентов GE (General Electric Company) на фоне коронавируса. Кроме того, глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что американские авиакомпании почти полностью прекратили полеты, пообещав оказать помощь и им.