ДОХА, 19 мар /ПРАЙМ/. Выполняющая рейсы из столицы ОАЭ Абу-Даби эмиратская авиакомпания Etihad прекращает с пятницы, 20 марта, летать в столицу России Москву, в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса, сообщила авиакомпания на своем сайте.

"Выполняя указание правительства и в результате введения ограничений на поездки мы приостанавливаем с пятницы, 20 марта, полеты в Москву", — отметили в авиакомпании.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин ввел с 00 часов 00 минут по московскому времени 20 марта 2020 года временное ограничение на осуществление пассажирских перевозок с территории РФ на территорию Объединенных Арабских Эмиратов и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва-Дубай (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт "Шереметьево" (терминал F). При этом в столицу ОАЭ Абу-Даби, где нет такого большого числа россиян, как в Дубае, такие рейсы осуществляться не будут.

Ранее авиакомпания Emirates объявила о временной приостановке всех полетов в Россию, начиная с 20 марта до дальнейшего уведомления. С 20 по 29 марта она организует чартеры для вывоза из Эмиратов российских туристов.

Ранее власти ОАЭ приняли решение о запрете с 20 марта въезда в страну на две недели всех иностранцев, включая обладателей вида на жительство (резидентской визы), из опасений распространения коронавируса. По данным Ассоциации туроператоров России, в ОАЭ находятся около 13 тысяч российских туристов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.