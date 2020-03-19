Ространснадзор с 20 марта приостановит проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей
МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Ространснадзор с 20 марта и до 1 мая 2020 года из-за распространения коронавируса приостановит проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте службы.
"С 20 марта до 1 мая 2020 года будет приостановлено назначение плановых (выездных/документарных), внеплановых (выездных/документарных) проверок", — говорится в сообщении.
Отмечается, что также будут приостановлены уже назначенные проверки, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача разрешений и лицензий.
Добавляется, что такая мера вводится службой для исполнения поручения кабмина РФ в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
https://1prime.ru/transport/20200319/831111605.html