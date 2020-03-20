БЕЛГРАД, 19 мар /ПРАЙМ/. Власти Черногории согласовали с российской стороной три запрошенных ранее авиарейса для возвращения граждан России 20 марта, заявило посольство РФ в Подгорице.

"Российские авиаперевозчики получили разрешения черногорской стороны. Рейсы запланированы из аэропорта Подгорицы", — сообщило диппредставительство.

Рейсы компании "Победа" отбывают из Подгорицы в пятницу в 09.00 (11.00 мск) и в 12.10 (14.10 мск). Самолет компании "Аэрофлот" вылетает из Подгорицы в 15.30 (17.30 мск). Российские дипломаты отмечают, что время вылетов может изменяться, данные необходимо уточнять у авиакомпаний.

Ранее посольство России сообщило, что запрошены разрешения на осуществление двух рейсов "Победы" и одного рейса компании "Аэрофлот".

В четверг два рейса из Черногории совершает авиакомпания "Победа". По данным российского посольства получены предварительные разрешения на один рейс "Победы" 20 марта и один рейс S7 на 21 марта.

Диппредставительство РФ в стране сообщило ранее, что находится в постоянном контакте с властями Черногории и работает над разрешением ситуации с российскими туристами. Кроме того, в посольстве РИА Новости сообщили, что делают все, чтобы обеспечить россиян водой, медикаментами и всем необходимым. Речь идет об около 1,8 тысячи человек.