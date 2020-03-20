ВАШИНГТОН, 19 мар /ПРАЙМ/. Объединение авиакомпаний США Airlines For America сообщает, что бронирования авиабилетов снизились в США на 100-200% с учетом сданных билетов.

"Только для пассажирских перевозчиков общий баланс бронирований на последующие несколько месяцев снизился на 100-200%, поскольку отмены бронирований стремительно превышают новые бронирования, и тенденция ухудшается с каждым днем", — говорится в сообщении.

Airlines For America объединяет все ведущие авиакомпании в США, в том числе крупнейшие в США и в мире American, Delta и United.