Бронирования авиабилетов упали в США на 100-200% с учетом сданных билетов - объединение
ВАШИНГТОН, 19 мар /ПРАЙМ/. Объединение авиакомпаний США Airlines For America сообщает, что бронирования авиабилетов снизились в США на 100-200% с учетом сданных билетов.
"Только для пассажирских перевозчиков общий баланс бронирований на последующие несколько месяцев снизился на 100-200%, поскольку отмены бронирований стремительно превышают новые бронирования, и тенденция ухудшается с каждым днем", — говорится в сообщении.
Airlines For America объединяет все ведущие авиакомпании в США, в том числе крупнейшие в США и в мире American, Delta и United.
https://1prime.ru/transport/20200320/831111763.html