Панама с 22 марта приостановит все международные авиарейсы на 30 дней из-за коронавируса
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар /ПРАЙМ/. Панама с 22 марта приостанавливает все международные авиарейсы на 30 дней из-за коронавируса, сообщил президент страны Лаурентино Нико Кортисо.
"С воскресенья, 22 марта, с 00.00 будут приостановлены вылеты и прилеты международных рейсов на 30 дней", — написал он в Twitter.
Грузовые перевозки, полеты с гуманитарными целями и внутренние перелеты продолжат выполняться.
В настоящее время число заболевших в Панаме выросло до 109, один человек скончался.
https://1prime.ru/transport/20200320/831111790.html