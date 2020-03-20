БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар /ПРАЙМ/. Панама с 22 марта приостанавливает все международные авиарейсы на 30 дней из-за коронавируса, сообщил президент страны Лаурентино Нико Кортисо.

"С воскресенья, 22 марта, с 00.00 будут приостановлены вылеты и прилеты международных рейсов на 30 дней", — написал он в Twitter.

Грузовые перевозки, полеты с гуманитарными целями и внутренние перелеты продолжат выполняться.

В настоящее время число заболевших в Панаме выросло до 109, один человек скончался.